OLED iPad Pro Ne Zaman Çıkacak? Tedarik Süreci Sancılı Geçiyor!

Yeni bir rapor, merakla beklenen OLED iPad Pro'nun piyasaya sürüleceği tarihle ilgili önemli bir gelişmeyi gün yüzüne çıkarıyor.

Söylentilere göre iPad Air ve iPad Pro serilerinde büyük değişiklikler yapılacak. Öyle ki iPad Air'de daha büyük bir 12.9 seçeneği sunulacak, iPad Pro ise miniLED'den OLED'e geçecek.

AppleInsider tarafından görülen Display Supply Chain Consultants'a ait bir notta, 11.1 inç paneller için OLED üretiminde sorunlar yaşandığı ve tedarikçi değişikliğine gidildiği belirtiliyor. İlk planlar Samsung Display'in LG Display ile birlikte OLED 11.1 inç panel görevini paylaşması ve LG Display'in de 12.9 inç panellerle ilgilenmesi yönündeydi ancak yüksek OLED panel fiyatları nedeniyle planın Samsung Display'in tek 11.1 inç tedarikçisi olacağı şekilde değiştiği belirtiliyor.

Ekran Tedariğindeki Sorunlar OLED iPad Pro'yu Nisan'a İtiyor

Yüksek maliyet, düşük sıcaklıklı polikristalin oksit (LTPO) teknolojisi ve cam inceltme kullanan ilk OLED tablet panelleri istenmesi nedeniyle oluşmuştu. Tüm bunlar verimi düşürerek üretim maliyetlerini artırdı.

DSCC'nin son tedarik zinciri araştırmasında LG Display'in Mart ayında 11.1 inç panelleri sevk ettiği görülüyor. 12,9 inç panellerde ise Samsung'un bu boyut için gerekli hacimleri karşılayamadığı görülüyor. Analistler, Apple'ın beklenen talebi karşılamak için hem Samsung Display hem de LG Display'in 11.1 inç panel üretimini artırması gerektiğini düşünüyor.

DSCC, ekran üretimindeki sorunlar nedeniyle OLED iPad Pro'ların Mart sonu ya da Nisan başında piyasaya sürülmesini bekliyor ancak ekran tedariğindeki kısıtlamalar nedeniyle tüketicilere sevkiyat görünen o kl Nisan ayına kadar gerçekleşmeyecek.

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