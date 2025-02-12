OLED Ekranlı MacBook Pro Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Uzun süredir beklenilen OLED ekranlı Macbook'lar konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Kore'den gelen yeni bir tedarik zinciri raporuna göre, Apple'ın OLED ekranlı ilk MacBook Pro'su 2026 yılında kullanıcılar ile buluşacak.

Birçok kişinin tahmin edebileceği üzere OLED paneller Samsung Display tarafından üretilecek. Samsung'un şu anda ekranlar üzerinde geliştirme sürecine devam ettiği ve seri üretime önümüzdeki yıl başlanacağı belirtiliyor.

OLED Ekran Macbook Pro'ya Neler Kazandıracak?

OLED ekranlı Macbook'lar için yıllık 3 ila 5 milyon adet arasında bir ekran sevkiyatı planlanıyor. OLED ekrana geçiş sayesinde görüntü kalitesi çok daha üst noktalara çıkarken, çentikli yapıya veda edilecek. Ayrıca daha ince ve hafif Macbook'ların önü açılmış olacak.

Öte yandan OLED ekranlı bir MacBook Air bekliyorsanız, önününüzde uzun bir süreç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Daha önce 2027 yılında Mabook Air modellerinin OLED ekran ile buluşacağı dile getiriliyordu ancak güncel sızıntılar en erken tarih olarak 2029'u gösteriyor.

Yeni Macbook modellerinden en büyük beklentiniz nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın..