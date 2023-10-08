Black Mirror Sahnesi Gibi: Ölü Evcil Hayvanlar Klonlanıyor!

Son zamanlarda biyoteknoloji alanındaki gelişmeler insanı hayrete düşürüyor. Öyle ki biyoteknolojinin esas amacı olan insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak, bambaşka bir boyuta ulaştı.

Çin'deki hayvan klonlama teknolojisine odaklanan bir biyoteknoloji şirketi, insanların ölen hayvanlarını klonlatmak istediklerini ve aldıkları talep sayısında artış olduğunu açıkladı.

Peki âdeta Black Mirror sahnelerine benzeyen hayvan klonlama işlemi nedir? İşte haberimizin devamı...

Fiyatı 50 Milyon Dolar!

Belki daha önce bu haberi okumuş olanlarınız vardır; 2019 yılında Çin'deki bir iş adamı vefat eden Sarımsak adındaki kedisini Sinogene biyoteknoloji şirketine 35 bin dolar karşılığında klonlatmıştı. Hatta Sarımsak, Çin'in ilk klonlanan kedisi olmuştu.

O dönemde bu haberi alan birçok insanın hayvan klonuna karşı ilgisi arttı. Zaman içerisinde Sarımsak gibi klonlanan birçok kedi ve köpek oldu. Biyoteknoloji şirketi Sinogene, evcil hayvan sahiplerinin klonlama işlemlerine talep gösterdiğini söyledi.

Şirketin şu ana kadar 500'den fazla klon evcil hayvan ürettiği biliniyor. Ayrıca depoda sıvı nitrojenle dondurulmuş hâlde 4 binden fazla hayvana ait hücrelerin bekletildiği biliniyor.

Klonlanması istenen hayvanlara ait hücreler, laboratuvar ortamında uygun bir yumurtaya yerleştiriliyor ve sonrasında taşıyıcı olacak hayvanlara naklediliyor. Yeni doğan yavruların bakımı sahiplerine teslim edilmeden önce 3 ay boyunca klinikte yapılıyor.

Klonlanan hayvanlar ölmüş ikizlerine yüzde 99.9 oranında genetik benzerlik gösteriyor. Bu işlemi yaptırmak isteyen insanlar şirkete tam tamına 50 bin dolar ödemek zorunda. Bu da şu anda yaklaşık 1 buçuk milyon Türk lirasına denk geliyor.

Peki siz evcil hayvan klonlama konusunda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.