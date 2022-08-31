Ölümsüz Denizanasının Ölümsüzlük Formülü Bulunmuş Olabilir

Ölümsüzlük uzun zamandır aranan bir şey. Bir gençlik pınarı söylentilerinden yaşlanmayı önleyici ilaçların olasılığına kadar, yaşlanmayı tersine çevirebilmek on yıllardır bilimsel deneylerin ortak zemini hâline geldi. Tüm bu çalışmalara rağmen, bildiğimiz tek bir canlı ölümsüzlükten yararlanabiliyor. Bilim insanları nihayet ölümsüz denizanasının bu kadar uzun yaşamasını sağlayan şeyin ne olduğunu bulmuş olabilirler.

Daha bilimsel adıyla Turritopsis Dohrnii olarak bilinen ölümsüz denizanası, sadece yarım santimetre uzunluğunda ve en az üç denizanası türü geriye doğru yaşlanma yeteneğine sahip. Bu "yaşları tersine çeviren" davranış, denizanasına takma adını kazandırdı ve bilim insanlarının yıllardır ilgisini çekti ancak şimdi, yeni bir çalışma bu yetenekle ilgili bazı önemli detayları keşfetmiş olabilir.

Bilim İnsanları Denizanasının DNA'sını İnceledi

Bilim insanları, denizanasını tam olarak neyin ölümsüz yaptığını anlamak için T. dorhnii'nin DNA'sını diğer denizanalarınınkiyle karşılaştırdı. Bunun, ikisi arasındaki farklara ve T. dorhnii'nin nasıl geriye doğru yaşlanabildiğine dair bir bağlam sağlayacağını umuyorlar. Araştırmacılar bulgularını Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınladılar.

Karşılaştırmalara göre ölümsüz denizanasının yaşı tersine çeviren yönünü sağlayabilecek 1000'den fazla gen var. Bu 1000 genden bilim insanları, bir genomun diğer denizanalarında görülmeyen iki yönü özellikle sağladığını söylüyorlar.

Ölümsüz denizanası olarak adlandırılsa da T. dorhnii sonsuza kadar yaşamıyor ve yaşlanma sürecine katkıda bulunan genler, büyük olasılıkla birlikte bir tür kombinasyon halinde çalışıyorlar. Yine de bilim insanları, insanlarda yaşlanmayı bir dereceye kadar tersine çevirmeye yardımcı olabilecek bir şeyi bulabileceğine eminler.