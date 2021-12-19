Bir Ülke, Omicron Varyantı Nedeniyle Tam Kapanma Kararı Aldı

Omicron varyantı, bir ülkede tam kapanma uygulamasının yeniden devreye girmesine yol açtı. Ülkede ayrıca yüz yüze eğitim ve öğretime de ara verilecek. Alınan karara ilşkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Omicron Varyantı, Tam Kapanma Uygulamasına Geçiş Yaptırdı

AA'daki habere göre Hollanda'da geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni varyant nedeni ile tam kapanma kararı alındı. Başbakan Mark Rutte, düzenlenen basın toplantısında Omicron'un yayılmasını durdurabilmek için ek tedbirleri açıkladı.

Rutte, Omicron ile mücadele kapsamında 14 Ocak tarihine kadar tam kapanma sürecini devam edeceğini söyledi. Yeni varyantın hızlı yayıldığının altını çizen Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için tam kapanmanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Temel ihtiyaçların alınabildiği market, kasap, manav, fırın, kütüphane, benzin istasyonu ve eczane gibi yerlerin haricindeki tüm dükkan ve mağazalar, berber, kuaför, masaj salonları, güzellik merkezleri, sinema, dövmeci, müze, tiyatro hayvanat bahçeleri ve eğlence parkları geçici süreliğine hizmet vermeyecek.

Tam kapanma ile birlikte yüz yüze eğitime de ara verilecek. Aktarılan bilgilere göre tüm kademedeki okullar 20 Aralık ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında kapalı kalacak. 3 Ocak tarihinde yetkililer bir toplantı düzenlenecek ve yeni bir değerlendirme yapılacak. Elde edilen sonuca göre yeni karara imza atılacak.

Market, kasap, manav ve fırın gibi temel ihtiyaçların temin edilebildiği mekanlar 05.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Tam kapanma bitene kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına ise izin verilmeyecek.

Geçici süreliğine kapatılan restoran ve mağazalar paket servisi ile hizmet vermeye devam edebilecek. Bu süreçte evlerde en fazla iki misafir kabul edilebilecek. Bu sayı, 24-26 Aralık tarihlerinde 4'e çıkacak. Sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.

Hollanda'da toplamda 2,97 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. Ülkede 20 bin 420 kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 274 milyona yükseldi. Dünyada bu zamana kadar 5,35 milyon insan COVID-19 nedeniyle vefat etti.