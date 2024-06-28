Yeni Fiyat Performans Kralı OMIX X7, Türkiye'de! İşte Özellikleri

OMIX, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle fiyat-performans oranı yüksek modellerle dikkatleri üzerine çeken şirket, yine bu kriterlere uygun bir modelle karşımızda. İşte şık tasarımı, güçlü özellikleri ve bedavadan biraz daha pahalı dedirten fiyatla OMIX X7.

OMIX X7 Özellikleri

OMIX X7, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ (2460x1080) çözünürlüğe sahip IPS bir ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve kullanıcılarına hem net hem de akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Performansına baktığımızda ise yine iddialı bir model görüyoruz. Omix X7, gücünü MediaTek'in Helio G99 yonga setinden alıyor.

Daha önce Redmi Note 13 Pro, vivo V27e ve TECNO Camon 20 Pro gibi modellerde de karşımıza çıkan bu işlemci, özellikle de gündelik kullanımda fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. Aynı zamanda 16 GB RAM (8 GB fiziksel + 8 GB sanal RAM) ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Söz konusu hafıza microSD kart desteği ile hafızayı 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

OMIX X7 kamera özellikleriyle de oldukça iddailı. Telefon, 50 megapiksel ana kameraya ek olarak 5 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel makro kamera ile geliyor. 16 megapiksel ön kamerası ise özçekim konusunda oldukça iddialı. Ayrıca HDR, portre modu, gece çekimi ve EIS gibi özellikler de yine bu modelde mevcut.

5000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, 33W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj oluyor. Omix X7, 168.7 x 76.7 x 8.96 mm boyutları ve 205 gram ağırlığı ile ergonomik açıdan da iddialı bir model. Ayrıca üçlü SIM kart yuvası ve NFC desteği ile kullanıcılarına çeşitli esneklik sunuyor. Mor, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile de satıldığını belirtmekte fayda var.

Ekran Boyut: 6.78 inç Çözünürlük: FHD+ (2460x1080) Panel: IPS Yenileme Hızı: 120 Hz Parlaklık: 500 nit maksimum parlaklık

Performans Yonga Seti: MediaTek Helio G99 RAM: 16 GB (8 GB fiziksel + 8 GB sanal RAM) Dahili Hafıza: 128 GB Hafıza Genişletme: microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar genişletilebilir

Kamera Ana Kamera: 50 MP Geniş Açı Kamera: 5 MP Makro Kamera: 2 MP Ön Kamera: 16 MP Kamera Özellikleri: HDR, portre modu, gece çekimi, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme)

Batarya ve Şarj Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Şarj Desteği: 33W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık Boyutlar: 168.7 x 76.7 x 8.96 mm Ağırlık: 205 gram

Diğer Özellikler SIM Kart Yuvası: Üçlü SIM kart yuvası (SIM1+SIM2+MicroSD) NFC Desteği: Var Renk Seçenekleri: Mor, siyah, beyaz



OMIX X7 Fiyatı

OMIX X7, özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da iddialı bir telefon. Ülkemizde sadece tek bir varyantı olan telefonun Türkiye satış fiyatı ise şu şekilde: