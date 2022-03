One UI 4.1 Artık Samsung Galaxy Note 20 Serisinde de Kullanılabilir

Samsung, Galaxy S22 serisiyle birlikte One UI 4.1'i tanıttı ve artık Galaxy Note 20 de bu özelliğe sahip.

Donanım yazılımının sürümü N98xFXXU3FVC5'tir (Note 20 ve Note 20 Ultra telefonların farklı sürümleri için farklı bir rakam gözükebilir) ve ayrıca Yazılım Güncellemesi altındaki Ayarlar menüsünde de mevcut olmalıdır.

One UI 4.1, zorunlu hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra birçok farklı özelliği beraberinde getiriyor. Artık tüm mesajlaşma uygulamalarından tarihleri okuyabilen ve Takvim uygulamasında daha özelleştirilebilir imkânlar sunan Akıllı Takvim mevcut.

Samsung Pay bir başka büyük özelliklerden birisi. Galaxy Note20 kullanıcıları artık sürücü belgelerini, biniş kartlarını, hatta araba anahtarlarını ve sinema biletlerini saklayabilecek ve Samsung uygulamasını Google Play ve Apple Wallet'a benzer hâle getirecek. RAM Plus ise hemen hemen her üreticinin cihazlarında etkinleştirdiği özelliklerden biri ve One UI 4.1 size 2GB ile 8GB arasında dört seçenek sunuyor.

One UI 4.1 güncellemesi Samsung Galaxy Note20 dışında birçok telefona daha gelecek. İşte One UI 4.1 güncellemesini alacak telefonların tam listesi:

One UI 4.1 Güncellemesini Alacak Telefonlar