One UI 6.1 Güncellemesi Sevilen Samsung Modeli için Yayında!

Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden Samsung, Android 15 tam sürümü öncesi mevcut yapıların dağıtımının tamamlamak istiyor. Güney Koreli üretici son olarak popüler bir model için daha One UI 6.1 güncellemesini yayına aldı. İşte ayrıntılar!

Galaxy XCover 5 İçin One UI 6.1 Güncellemesi Yayında

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy XCover 5 modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm G525NKXUAEXI1 yapı numarasıyla gelirken, ilk etapta Güney Kore'deki modellere geliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak ekranınıza düşmezse, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek telefonunuzu yeni sürüme geçirebilirsiniz. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda tanıtılacak One UI 7 güncellemesini alması beklenen Samsung cihazları şöyle;

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 7