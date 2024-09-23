One UI 6.1 Güncellemesi Sevilen Samsung Modeli için Yayında!
Samsung, Android 15 öncesi popüler bir modeli için One UI 6.1 güncellemesini kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!
Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden Samsung, Android 15 tam sürümü öncesi mevcut yapıların dağıtımının tamamlamak istiyor. Güney Koreli üretici son olarak popüler bir model için daha One UI 6.1 güncellemesini yayına aldı. İşte ayrıntılar!
Galaxy XCover 5 İçin One UI 6.1 Güncellemesi Yayında
Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy XCover 5 modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm G525NKXUAEXI1 yapı numarasıyla gelirken, ilk etapta Güney Kore'deki modellere geliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.
Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak ekranınıza düşmezse, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek telefonunuzu yeni sürüme geçirebilirsiniz. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda tanıtılacak One UI 7 güncellemesini alması beklenen Samsung cihazları şöyle;
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 7
Samsung'dan Üç Modele One UI 6.1.1 Güncellemesi!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, üç popüler modeli için yeni sürümü yayınladı. İşte ayrıntılar!
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