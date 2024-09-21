Samsung'dan Üç Modele One UI 6.1.1 Güncellemesi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli üretici son olarak üç popüler modeli için yeni sürümü yayınladı. Peki, güncelleme alan modeller hangileri? İşte ayrıntılar!

One UI 6.1.1 Güncellemesi Samsung Galaxy Tab S9 Serisi İçin Yayında

One UI 6.1.1 güncellemesini alan son modeller Galaxy Tab S9, S9+ ve S9 Ultra oldu. İlk etapta ABD'de kullanıma sunulan sürümün ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere de geleceği belirtiliyor. Bu modeller yeni yamayla birlikte şirketin Galaxy AI özelliklerini de kullanabilecekler.

Bunun dışında son dönemde One UI 6.1.1 güncellemesi alan/alacak modeller şöyle;

İşte One UI 6.1.1 güncellemesi alacak Samsung modelleri;

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5