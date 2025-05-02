Güncelleme Sevinci Kısa Sürdü: One UI 7, Kullanıcıları Çileden Çıkardı!

Samsung, One UI 7 güncellemesini dünya genelindeki milyonlarca cihaza ulaştırmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Şirket, yeni sürümün sorunsuz ve kararlı bir şekilde dağıtılabilmesi adına mesai üstüne mesai ekliyor.

Ancak güncelleme, kullanıcılar tarafından büyük bir heyecanla karşılanırken beraberinde bazı sorunları da getirdi. Son günlerde gelen şikayetlere göre One UI 7 ile birlikte cihazlarda batarya tüketimi belirgin şekilde artmış durumda. İşte detaylar!

One UI 7, Batarya Şikayetlerini Beraberinde Getirdi

Samsung’un One UI 7 güncellemesi, kullanıcılara yeni özellikler ve geliştirmeler sunsa da bazı telefon sahipleri bu güncellemeyle birlikte batarya ömrünün önemli seviyede azaldığını söylüyor. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, yükseltme sonrası cihazlarını gün içinde birkaç kez şarj etmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Galaxy S23, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 gibi modelleri kullanan bazı kişiler, özellikle YouTube ve Reddit gibi basit uygulamalarda bile bataryanın hızla tükendiğinden şikayetçi.

Öte yandan şikayetlerin aksine batarya performansında bir azalma yaşamadıklarını, hatta iyileşme olduğunu belirten kullanıcılar da yok değil. Buna göre sorunun sadece bazı cihazlarda yaşandığını söyleyebiliriz.

Samsung, Düzeltilmiş Güncellemeyi Dağıtmaya Başladı

Artan şikayetler üzerine şirket, güncelleme dağıtımını durdurdu ve düzeltilmiş şekilde yeniden yayınlamaya başladı. Bu da firmanın kullanıcı geri bildirimlerine önem verdiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Benzer bir batarya sorunuyla karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım!