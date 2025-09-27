Samsung Telefonlara Yeni Kamera Özellikleri Geliyor!

Güncellemeler konusunda hızlı adımlar atan ve yeni telefonlarına yıllarca güncelleme garantisi sunan Samsung, One UI 7’de yaşadığı büyük gecikmenin ardından One UI 8’de süreci hızlandırdı ve şimdi de bir sonraki sürüm One UI 8.5 için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

One UI 8.5, Samsung Telefonlara Kamera İyileştirmeleri Getiriyor!

Android Authority’nin aktardığı bilgilere göre, One UI 8.5 ile Kamera uygulaması çok daha güçlü hale gelecek. İlk yeniliklerden birisi video çekerken LUT desteği olacak. Bu sayede çekim sırasında videonuza LUT uygulayarak düzenleme aşamasına geçmeden önce görüntünün nasıl olacağını önceden görebileceksiniz.

Sızdırılan kaynak kodlarında Samsung’un Advanced Professional Video (APV) özelliğine de referanslar bulunuyor. Akıllı telefon kameralarının her geçen gün gelişmesiyle birlikte, profesyonel ve yarı profesyonel projelerde de sıkça kullanıldığını görüyoruz.

Bu da Samsung’un, profesyonel kullanıcıları hedeflediğinin bir işareti olabilir. Bunun yanı sıra, yeni kamera uygulamasının 3D çekim desteği sunabileceğine dair ipuçları da mevcut. Bu özellik mantıklı görünüyor; zira Samsung’un bu yıl içinde yeni bir XR (karma gerçeklik) başlığı tanıtması bekleniyor.

Telefonla 3D içerik çekip bunu doğrudan yeni başlıkta izleyebilmek, kullanıcı deneyimini kusursuzlaştıracak. Apple da iPhone ve Vision Pro başlığıyla benzer bir strateji izliyor. Samsung One UI 8.5 güncellemesinden beklenen diğer yenilikler arasında ise genel tasarımda iyileştirmeler, daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip bir Hızlı Ayarlar menüsü ve kapsamlı biçimde elden geçirilmiş bir Galeri uygulaması yer alıyor.

Elbette tüm bu özellikler hâlâ geliştirme aşamasında. Yani, resmi sürüm yayınlanmadan önce değişiklikler olabilir. Yine de denemek isteyen kullanıcılar, Beta programına katılabilir. Uyumlu bir cihazınız varsa, yeni beta yazılımı yayınlandığında indirip deneyebilir ve nihai sürüm öncesinde geri bildirimde bulunabilirsiniz.