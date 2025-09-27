Sessizlik Bozuldu: Xiaomi 17 Fold Geliyor! İşte Detaylar

Xiaomi, 2024'te piyasaya sürdüğü Mix Fold 4’ten bu yana katlanabilir telefonlar konusundaki yol haritasından pek bahsetmedi. Bu süreçte Apple, iPhone Air modeliyle katlanabilir telefonlara yönelik hazırlıklarını gösterirken; Galaxy Z Fold 7 ile geniş beğeni toplayan Samsung da pazardaki liderliğini pekiştirdi.

Xiaomi’ye yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. “Pecan” kod adlı yeni bir Xiaomi katlanabilir telefon, 26023PN08C model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 17 Fold Neler Sunacak?

Model numaraları genelde çok ilgi çekmez, ancak bu kez durum farklı. İlginç olan kısım modeldeki “PN” ibaresi. Xiaomi’nin Mix Fold serisi bugüne kadar “PX” kodlarını kullanmıştı. Örneğin Mix Fold 4’ün kodu 24072PX77C idi. Buna karşılık “PN” etiketi genelde Xiaomi’nin ana numara serisine, yani Xiaomi 17 gibi modellere işaret ediyor.

Dolayısıyla tahminler doğruysa, Xiaomi’nin sıradaki katlanabilir telefonu Mix Fold 5 ya da Fold 6 adını atlayarak Xiaomi 17 Fold olarak piyasaya çıkabilir. Şirket, katlanabilir modellerini genelde Haziran ayında tanıtıyor. Ancak bu cihazın Şubat 2026’da duyurulacağı öne sürülüyor.

Lansmanın aynı dönemde beklenen Xiaomi 17 Ultra ile birlikte yapılması muhtemel. Xiaomi 17 Fold'nin 200 Megapiksel Samsung S5KHP5 ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açı (OV50M) ve 50 Megapiksel ek kamera (OV50M) ile 16 Megapiksel ön kameraya (OV16F) sahip olması bekleniyor.

Xiaomi 17 Fold şimdilik bir veri tabanı kaydı olarak varlığını sürdürüyor olsa da, şirket gerçekten gelecek yıl bu modeli tanıtmayı planlıyorsa, resmi duyurudan çok önce yeni sızıntılarla daha fazla detay ortaya çıkacaktır.