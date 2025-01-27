OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra'ya Kafa Tutuyor

Samsung Galaxy S25 Ultra, güçlü bir cihaz olsa da, yenilik eksikliği ve yüksek fiyatıyla herkesin bütçesine ve zevkine hitap eden bir model değil. Kulvardan ciddi bir rakip olan OnePlus 13, daha uygun fiyatı ve donanım avantajlarıyla bazı noktalarda Galaxy S25 Ultra modelini gölgede bırakmayı başarıyor. İşte OnePlus 13'ün Samsung Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla öne çıkan 5 özelliği:

Batarya ve Şarj Hızı Kapışması

Galaxy S25 Ultra'da 5.000mAh batarya var, ancak OnePlus; 13 6.000mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon bataryasıyla öne çıkıyor. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış ve aynı boyuttaki lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu veriyor.

Bu batarya daha dayanıklı ve hafif, ayrıca daha uzun kullanım süresi sunuyor. Samsung ise böyle bir teknolojiyi en erken Galaxy S26 Ultra modeli için rezerve etti.

Samsung, S25 Ultra'da maksimum 45W kablolu şarj hızında kaldı. Buna karşılık OnePlus 13, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle çok daha hızlı bir şekilde bataryayı dolduruyor. Kısa sürede günlük kullanım için uygun seviyeye geliyor ve yoğun tempoda SuperVOOC teknolojisi sayesinde avantaj kazanıyor.

Daha Fazla RAM, Daha Çok İşlem

OnePlus 13, 16GB RAM seçeneği ile sahnede. Galaxy S25 Ultra'nın tüm modellerinde RAM kapasitesi 12GB ile sınırlı. Gelecekteki yapay zeka (AI) destekli özellikleri desteklemek için cihazı daha kapsamlı hale getirmek isteyen Samsung bir kenara, OnePlus aynı avantajı daha uygun bir fiyata sunuyor.

OnePlus 13'teki Open Canvas çoklu görev arayüzüne baktığımızda uygulamalar arasında hızlı geçişin mümkün olduğunu ve dahi 3 uygulamayı aynı anda ekranda tutabildiğimizi belirtelim. Samsung'un One UI 7 arayüzü ise uzun yıllardır değişmeden geleneksel bir deneyim sunuyor ve bu alanda geride kalıyor.

Büyük Final: Fiyat Karşılaştırması

Galaxy S25 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.300 dolar, OnePlus 13 ise 1.000 dolardan satışa sunuluyor. Aradaki 400 dolarlık farkın hatırı epey sayılır.

OnePlus, güçlü performansı ve uygun fiyatıyla daha dengeli bir seçenek sunuyor. Galaxy S25 Ultra, Samsung'un imzası haline gelen DeX modu ve uzun yazılım desteği gibi özelliklerle hâlâ güçlü bir cihaz ancak bütçe dostu güçlü bir telefon olarak karşımıza çıkacak ilk aday değil.

Siz bu iki telefondan birini seçecek olsanız hangisini alırdınız? Sizce OnePlus'ın özellikleri Galaxy S25'i gölgede bırakacak kadar güçlü mü? Yorumlarda buluşalım.