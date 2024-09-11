Snapdragon 8 Gen 4 ve 16 GB RAM: OnePlus 13 Performans Testinde!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus'un ilerleyen dönemlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı OnePlus 13 için geri sayım başladı. Ekim ayında Çin'de tanıtılması ve birkaç ay sonra ise globale gelmesi beklenen model son olarak performans testlerinde göründü. İşte OnePlus 13 Geekbench skoru!

OnePlus 13 Geekbench Skoru

OnePlus 13, PJZ110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 3 bin 236 ve çok çekirdekli testlerden ise 10 bin 49 puan almayı başardı. Bununla birlikte, cihazın bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Testlere giren modelin 16 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak, lansmanda daha farklı bellek opsiyonlarının da tanıtılma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mevcut olacak. Şu an için yeni yongayla ilgili resmi ayrıntılar olmasa da bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre şu özelliklere sahip olacak;

3.80 - 4.30 GHz’e yakın hız seviyesi

10 W civarında güç tüketimi

TSMC N3E Uyumlu fabrikasyon

NPU (sinir işlem birimi) ile yapay zeka desteği

NUVIA Phoenix M çekirdekli yapı

Snapdragon X Elite’ta kullanılan Oryon CPU