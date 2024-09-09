OnePlus 13 Tanıtım Tarihi Netleşti: Snapdragon 8 Gen 4!

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan amiral gemisi Android telefonlara güç verecek Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alan ilk telefonun Xiaomi 15 serisi olacağını sizlere duyurmuştuk. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok ancak diğer üreticilerde heyecanla sırada bekliyor.

OnePlus 13 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Cevabı!

Son dönemde sızıntılar ile gündemden düşmeyen OnePlus 13'ün tanıtım tarihi konusunda beklenen açıklama geldi. OnePlus Çin Başkanı Louis Lee yeni amiral gemisinin önümüzdeki ay tanıtılacağını doğruladı.

Lee, OnePlus 13 için "en yeni amiral gemisi işlemcisi ile gelecek" ifadesini kullandı. Bu telefonun Snapdragon Gen 4 işlemciden güç alacağını doğruluyor. Lansmanın önümüzdeki ay yani Ekim ayının ortasında yapılması bekleniyor çünkü öncesinde Qualcomm'un lansman yapması gerekiyor.

Çin'de 11 Kasım tarihinde satışa sunulacağına dair çeşitli iddialar bulunan OnePlus 13, Genshin Impact ile yapılan oyun testinde 120 Hz'e ulaştı; bu telefonun üst seviye bir oyun performansı sunabildiğinin kanıtı oldu.

OnePlus 13 özellikleri konusunda sizin en büyük beklentiniz nedir? Yorumlarda tartışalım.