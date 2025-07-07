Yeni 3310 Olabilir Mi? İşte Saatlerce Suda Kalan OnePlus 13'ün Son Hali!

Dayanıklı telefonlar pek çok tüketici için birinci önceliği koruyor. Zira her kullanıcı cihazının su, toz ve farklı darbelere karşı dayanıklı olmasını talep ediyor. Bu noktada bir OnePlus 13 kullanıcısı kelimenin tam anlamıyla gerçek kullanım testini bizimle paylaştı. İşte uzun bir süre nehirde su altında kalan OnePlus 13'ün son hali ve detayları...

Tam 4,5 Saat Suda Kaldı Cayır Cayır Çalıştı: O Bir OnePlus 13!

Bugüne kadar pek çok farklı akıllı telefonun dayanıklılık testlerindeki sonuçlarını sizlerle paylaştık. Bu telefonlar arasında adı veya markası çok bilinen modellerden tutun da tamamen olayı dayanıklılık üzerine kurgulanmış telefonlar da yer aldı. Ancak ilk kez bir laboratuvar testinden farklı olan bir durumu sizlerle paylaşacağız.

Bir OnePlus 13 kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Reddit hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Cihazının 4,5 saat su altında kaldığını bildiren kullanıcı daha sonrasında telefonunu sudan çıkartıp açtığında sorunsuz bir şekilde kullandığını bildirdi. Bahsi geçen anların görüntülerini ve hikayesini Reddit'te paylaştı.

Yaptığı paylaşımda bir kamp gezisi sırasında kano ile nehirde gezmeye çıkıyorlar. Bu esnada çıkan bir dalga sebebiyle kano ve içindekiler devriliyor. Devrilme esnasında kano içerisindeki tüm eşyalarla birlikte tabiki OnePlus 13'te suyun altına gidiyor. Kano içerisindeki herkesin güvenliğinden emin olunduktan sonra devrilen kano düzeltiliyor ve nehir içerisindeki eşyalar toplanıyor.

Tüm bunlar yaşanırken bahsi geçen OnePlus 13 ise yaklaşık 4,5 saat boyunca nehirin buz gibi soğuk suyunun altında bekliyor. Ardından telefonun sahibi yani Reddit üzerindeki paylaşımı yapan kişinin oğlu onu buluyor ve sudan çıkarıyor. Ardından telefonunu çalıştırıyor. Pek çok kişi telefonun su aldığını ve bu sebeple açılmayacağını düşünürken cihaz açılıyor ve gayet normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Geçen 4,5 saatlik süreçte ise cihazın mikrofon ve hoparlör gibi girişleri suyla doluyor. Ancak buralarda kalan suları temizlemek artık oldukça kolay bir iş. Marka istese böyle bir reklam yapabilir miydi? Hiç sanmıyoruz! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...