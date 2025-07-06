iPhone Modellerinin Dayanıklılık Testleri Nasıl Yapılıyor? Çok Özel Görüntüler!

iPhone modellerinin pek çoğu toza ve suya karşı dayanıklılıkları ile öne çıkıyor. Bu noktada pek çok farklı testten geçen modeller kullanıcılara özel sertifikalar ile sunuluyor. Peki Apple, iPhone modellerinin dayanıklılık testlerini nasıl yapıyor? İşte Apple'ın özel laboratuvarından çok özel görüntüler ve konuyla ilgili detaylar...

iPhone Modellerinin Dayanıklılık Testleri Nasıl Yapılıyor?

Apple bugüne dek kamuoyuna nadiren gösterdiği Kaliforniya’daki ürün test laboratuvarını ilk kez geniş bir ziyaretçi grubuna açtı. WWDC 2025 kapsamında düzenlenen bu özel ziyarette teknoloji araştırma kuruluşları ve sınırlı sayıda basın mensubu iPhone başta olmak üzere pek çok Apple cihazının nasıl test edildiğine yakından tanıklık etti. Bu sayede Apple’ın dayanıklılık testlerine ne kadar önem verdiği ve ürünlerini piyasaya sürmeden önce ne gibi zorlu aşamalardan geçirdiği net bir şekilde ortaya çıktı.

Apple’ın test prosedürleri dört ana başlık altında toplanıyor bu başlıklar çevresel koşullar, sıvı dayanıklılığı, darbe ve titreşim testleri olarak sınıflandırılıyor. Şirket, dünya genelindeki 175 farklı ülkenin iklim koşullarını simüle ederek ürünleri bu zorlu ortamlarda çalışabilir hale getiriyor. Örneğin iPhone’lar Arizona çölünü simüle eden toz odalarında ya da tropikal bölgelerdeki yüksek nem ve tuz oranlarına sahip koşullarda yüz saat boyunca test ediliyor.

Bu testler sadece telefonlarla sınırlı değil AirPods gibi kullanıcılarla temasın daha fazla olduğu ürünler de ter, kulak kiri ve diğer biyolojik maddelerle birebir aynı özellikteki yapay maddelerle sınanıyor. Darbelere karşı yapılan testler ise robot destekli sistemlerle gerçekleştiriliyor. Cihazlar farklı açılarda, farklı yüksekliklerden ve farklı yüzeylere –örneğin asfalt veya granit– düşürülüyor.

Her bir darbe sonrası oluşan hasar özel yazılımlar aracılığıyla detaylı şekilde analiz edilerek sadece dış dayanıklılık değil iç bileşenlerin de sağlamlığı ölçülüyor. Titreşim testlerinde ise iPhone gibi cihazlar taşıma veya kullanım sırasında yaşanabilecek sarsıntılara karşı sınanıyor. Bu testlerde geniş bir frekans aralığına sahip titreşim platformları kullanılıyor.