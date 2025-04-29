Devasa Batarya, Güçlü İşlemci: OnePlus 13s İçin Geri Sayım Başladı!

OnePlus, yakın zamanda Çin’de gerçekleştirdiği lansmanda OnePlus 13T modelini tanıttı. Şimdi ise şirket, akıllı telefon dünyasını heyecanlandıracak bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Öyle ki OnePlus 13s modelini tanıtacak. Peki bu model, tüketicilere neler sunacak?

OnePlus 13T, Hindistan’da "OnePlus 13s" İsmiyle Gelecek

Çin pazarında OnePlus 13T ismiyle tanıtılan yeni model, Hindistan’da farklı bir isimle sahne alacak. Çinli firma, cihazı OnePlus 13s adı altında Hindistan'da piyasaya süreceğini resmi olarak duyurdu. Şu an için net bir lansman tarihi paylaşılmadı.

Gelen bilgilere göre OnePlus 13s, 6,32 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verecek. Kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen Elite işlemcisine yer verecek cihaz, 6.260mAh kapasitesinde, 80W hızlı şarj destekli güçlü bir bataryadan güç çekecek. Öte yandan pembe ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği de bilinenler arasında.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından OnePlus 13T teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.32 inç, FHD+ çözünürlük, LTPO AMOLED, 2640 x 1216 piksel çözünürlük, 460 PPI, 120 Hz yenileme hızı, 2400 nit tepe parlaklık

Tasarım: Metal çerçeve, düz ekran, ultra ince çerçeveler

Renk Seçenekleri: Sabah Puslu Gri, Pembe, Bulut Mürekkebi Siyahı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Batarya: 6260 mAh

Şarj Desteği: 80W hızlı şarj

Soğutma Sistemi: Glacier Soğutma Sistemi (120fps oyun desteği)

Arka Kamera (Ana): 50 MP Sony LYT700

Arka Kamera (Telefoto): 50 MP, 2x optik zoom

Ön Kamera: 32 MP

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus 13s modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.