OnePlus 10R Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 10R özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan teknik özellikler, çok sayıda akıllı telefon kullanıcısını önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Peki, popüler telefon üreticisinin üzerinde çalıştığı telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Sızdırılan bilgilere dair merak edilen detaylar haberimizde.

OnePlus 10R Özellikleri Neler?

Ekran: AMOLED, 120Hz

RAM: 8 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Depolama Alanı: 128 GB

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2021 yılında ilk R modeli olan OnePlus 9R telefonunu Çin ve Hindistan’a özel olarak piyasaya sürdü. Bu cihaz, OnePlus 9 serisindeki en düşük donanıma sahip model olma özelliğine sahipti.

Şirket, 2021 yılının sonunda OnePlus 9RT isimli akıllı telefon modelini satışa sundu. OnePlus 9R modelinin devamı niteliğindeki OnePlus 10R isimli cihaz ile ilgli oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddia ile birlikte yeni OnePlus modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre OnePlus 10R telefonunun AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı ileri sürüldü fakat kullanıcılara birden fazla seçenek sunulabilir.

OnePlus şirketinin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinde MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. OnePlus 9R ve 9RT isimli cihazlar tıpkı OnePlus 9 ve 9 Pro modelleri gibi Qualcomm’un işlemcisi ile birlikte gelmişti. Bu sebepten ötürü 10R’de Dimensity 9000 işlemcisinin yer alması oldukça ilginç bir durum.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu akıllı telefon modeli 2022 yılının ikinci çeyreğinin sonuna doğru piyasaya sürülecek. Çin merkezli telefon üreticisi, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenden dolayı söz konusu teknik özelliklerin doğru olmama ihtimali de mevcut.

OnePlus 10 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12.1, ColorOS 12.1

OnePlus 10R özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.