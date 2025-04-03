OnePlus 13T Performans Testinde: İşte Özellikleri!

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen ve uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen OnePlus 13T hakkında yeni detaylar sızdırıldı. Yakında piyasaya sürülecek olan telefon Android telefonlar için yıllardır vazgeçilmez performans test yazılımı olan AnTuTu'da boy gösterdi.

OnePlus 13T Özellikleri Nasıl Olacak?

PKX110 model koduna sahip olan cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç aldığı ve Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı doğrulanıyor. AnTuTu tarafından paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı değil.

OnePlus 13T'nin ekranı 120 Hz yenileme hızı sunarken güçlü işlemcisine 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Tabii RAM ve depolama konusunda birden fazla seçeneğin sunulacağına eminiz.

Bir OnePlus çalışanı telefonun pil kapasitesinin en az 6.000 mAh olacağını doğruladı ancak bize kesin bir rakam vermedi. Tüm bunlara ek olarak önceki sızıntılara göre OnePlus 13T, 6.31 inç büyüklüğünde 1.5K LTPO ekrana ve çift arka kameraya sahip olacak.

Arka kameralar 50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel telefoto şeklinde konumlandırılacak. OnePlus'ın yeni telefonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım...