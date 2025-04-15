OnePlus 13T Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tanıtım Tarihi!

Son dönemin sızıntılar ile gündemden düşmeyen telefonlarından OnePlus 13T'nin tanıtım tarihi açıklandı. OnePlus 13'ü geçen yıl Ekim ayında piyasaya süren şirket Ocak ayında OnePlus 13R'yi piyasaya sürdü. OnePlus 13 serisinin üçüncü üyesi OnePlus 13T'nin 24 Nisan tarihinde Çin'de yerel saatle 14:30'da tanıtılacağı duyuruldu.

OnePlus 13T Tasarımı ve Özellikleri

Telefonun tasarımı da gözler önüne serildi. Gri, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan OnePlus 13T'nin ekranı 6.32 inç büyüklüğünde olacak. ColorOS 15 ile kutudan çıkacak telefonun batarya kapasitesi 6000 mAh'dan az olmayacak.

Telefonun yan tarafında iPhone'ları akıllara getiren programlanabilir bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye farklı işlevler atayabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere USB-C portuna sahip olan telefonun arka paneli diğer amiral gemileri gibi camla kaplı ve NFC desteği bulunuyor.

Düz kenarlara sahip olan telefonun metal çerçevesinde anten bantlarını görüyoruz. Lansmanın yapılacağı 24 Nisan tarihine kadar telefon hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağına eminiz. Yeni detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.