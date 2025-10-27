OnePlus'ın 165Hz Ekranlı Amiral Gemisinin Fiyatı Sızdırıldı

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15'in fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus 15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan görsele göre OnePlus 15'in 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 4.299 yuan (25.370 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 4.899 yuan (28.911 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 5.399 yuan (31.862 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.300 mAh

7.300 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük sunacak ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 15, en az 7.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15'te Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Telefon, bu sayede yüksek grafikli oyunları bile kasma sorunu olmadan şekilde çalıştırabilecek.

OnePlus 15 Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15, 27 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisine ve 120Hz yenileme hızına sahip olan OnePlus 13, 2024 yılının ekim ayında duyurulmuştu.