Realme'den 7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Realme'nin bütçe dostu yeni telefonu C85 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda C85 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre telefon, dev bataryası sayesinde tek şarj ile bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı desteğine de sahip olacak.

Realme C85 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre Realme C85 Pro, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.000 nite kadar parlaklık sunacak. Telefonda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme GT 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Realme C85 Pro 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama seçeneği sunacak. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun tek şarjla bile uzun süreli kullanım sunmasını sağlayacak. Bütçe dostu telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme C85 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen Realme C85 Pro'nun 250 dolar (10.497 TL) ile 300 dolar (12.596) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyata dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü teleofnun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme C85 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uygun fiyatlı Android telefon Realme C85 Pro'nun 2026 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.