OnePlus, 3 Mart’ta Yeni Konsept Cihazını Tanıtacak

OnePlus Hindistan Twitter sayfası, 3 Mart’ta tanıtılacak olan yeni bir cihazın teaser görüntülerinden oluşan kısa bir video paylaştı.

Teaser videosu, bu ürünün tam olarak ne olduğu konusunda bize pek de yardımcı olmuyor. Ancak OnePlus İngiltere sayesinde bunun bir telefon ya da ticari bir ürün olmadığını biliyoruz. Yani OnePlus 8 serisi ile ilgili herhangi bir şey duymayacağız.

Ayrıca bu gizemli cihaz ile ilgili bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Fakat bunlar da ürünün ne olduğu hakkında ekstra bir bilgi sağlamıyor.

2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0