OnePlus Çok Güçlü Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarj ve 144Hz Ekrana Sahip

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Ace 5 Ultra tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Oneplus'ın yeni telefonu çok güçlü işlemciye, devasa batarya kapasitesine ve yüksek yenileme hızına sahip.

OnePlus Ace 5 Ultra Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Ace 5 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 206 gram ağırlığındaki akıllı telefon 163,41 x 77,04 x 8,10 mm boyutlarında.

Telefonda Dimensity 9400+ bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 6.700 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX906 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön kamera 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Çift SIM kart (nano + nano) desteğine sahip telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

OnePlus Ace 5 Ultra Fiyatı