108 MP Kameralı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz günlerde Alcatel 3 (2025) modelini tanıtan Alcatel yeni bir telefon duyurdu. Alcatel V3 Ultra 5G olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı, kamera sistemi, büyük batarya kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Alcatel V3 Ultra 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip V3 Ultra 5G modeli 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 650 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 196 gram ağırlığındaki telefon 167,6 x 75,5 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

128 GB depolama alanına sahip V3 Ultra 5G modeli 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4x RAM seçeneği sunuyor. 5.010 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

Alcatel V3 Ultra 5G'nin ön yüzeyinde 32 megapiksel çzöünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Çift SIM kart (nano + nano) desteği, 3,5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler de yer alıyor.

Alcatel V3 Ultra 5G Fiyatı