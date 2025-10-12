Snapdragon 8 Elite İşlemcili Telefon İçin Kritik Gelişme!

Android telefon pazarının önemli oyuncularından OnePlus, yakında OnePlus 15’i tanıtacak. Ancak şirketin planları sadece bununla sınırlı değil. Markanın OnePlus Ace 6’yı da sahneye çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor. Üstelik cihazla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre OnePlus Ace 6 için artık geri sayım resmen başladı. İşte detaylar…

OnePlus Ace 6, 3C Sertifikası Aldı

Bilmeyenler için China Compulsory Certification veya kısa adıyla 3C, Çin’de yeni akıllı telefonlar piyasaya sürülmeden önce alınması zorunlu olan bir sertifikadır. Bu sertifika cihazın güvenlik ve kalite testlerinden geçtiğini ve resmî olarak satışa uygun olduğunu gösterir. OnePlus Ace 6 da şimdi 3C sertifikası aldı.

PQL110 model numarasına sahip bir cihaz 3C veri tabanında ortaya çıktı. OnePlus Ace 6 olduğu düşünülen bu modelin 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği görülüyor. Bunun dışında şu an için resmi bir detay paylaşılmadı. Ancak cihazdan neler beklenebileceği konusunda fikir sahibi olabilmek için daha önce ortaya çıkan sızıntılara bakılabilir.

Beklenen OnePlus Ace 6 Özellikleri

Mevcut bilgilere göre OnePlus Ace 6, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekranla gelecek. Gücünü ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Ayrıca cihaz 7.800 mAh’lik oldukça büyük bir bataryadan güç çekecek. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus Ace 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.