1.5K Ekran ve 16 GB RAM: OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki ay kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen OnePlus Ace 3 Pro için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası orta segmentten fiyatlandırılacağı, ancak buna rağmen amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Peki akıllı telefon tam olarak neler sunacak?

OnePlus Ace 3 Pro Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan OnePlus Ace 3 Pro modeli 100W hızlarında şarj olabilen 6,100 mAh'lik bir pilden beslenecek. Bilindiği üzere akıllı telefonun selefi OnePlus Ace 2 Pro'da 5,000 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bu da yeni modelin ciddi bir yükseltme sunacağı anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra geçmiş sızıntılara baktığımızda OnePlus Ace 3 Pro'nun 6.78 inçlik 1.5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan LTPO OLED bir panele sahip olacağını söyleyebiliriz. Delikli bir ekran tasarımıyla gelmesi beklenen akıllı telefonun Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunacağını belirtelim.

Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS destekli 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak ve 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle gelecek.

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