OnePlus Buds Pro 2 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla beraber OnePlus Buds Pro 2 özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklık modeline dair merak edilen detaylar!
OnePlus tarafından düzenlenen etkinlikte OnePlus Buds Pro 2 özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, çok şık bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık modeli neler sunuyor? Ürünün donanımı ve fiyat etiketine dair merak edilen detaylar haberimizde.
OnePlus Buds Pro 2 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı
- Bluetooth 5.3 desteği
- 54 ms düşük gecike modu
- Gürültü engelleme özelliği (ANC)
- 11 mm ve 6 mm sürücüler
- AAC, SBC ve LC3 codec desteği
- ANC kapalıyken şarj kutusuyla beraber 39 saate kadar kullanım
- Fiyat: 130 dolar
Bugün Çin'de düzenlenen etkinlik esnasında OnePlus 11 modelinin yanı sıra OnePlus Buds Pro 2 de tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtımla birlikte OnePlus'ın yeni kablosuz kulaklık modelinin donanımı ve ücreti belli oldu.
ANC özelliği ile dikkat çeken kablosuz kulaklık modelinde Dolby Atmos uzamsal ses ve Dynaudio desteği bulunuyor. Şık bir görünüme sahip olan Buds Pro 2, tasarım açısından Buds Pro'ya benziyor. 11 mm ve 6 mm sürücülerin yer aldığı ürün Bluetooth 5.3'ü destekliyor.
AAC, SBC ve LC3 codec desteğini içeren OnePlus Buds Pro 2'nin LHDC 5.0 codec'i bir sonraki yazılım güncellemesiyle birlikte destekleyeceği söyleniyor. LHDC 5.0'ın Bluetooth üzerinden yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunması bekleniyor.
130 dolar fiyat etiketine sahip olan Buds Pro 2, 9 Ocak tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Ürünün küresel lansmanının ise 7 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.
OnePlus 11 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Gerçekleştirilen tanıtımla beraber OnePlus 11 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen OnePlus Buds Pro 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Ürün ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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