OnePlus, ColorOS Güncellemesiyle Yapay Zeka Özellikleri Kazanıyor!

Mobil teknolojinin hızla gelişen ortamında, yapay zeka (AI) kullanıcı deneyimlerini geliştirmede kilit bir oyuncu haline geldi.

Google ve Samsung gibi sektör devleri yapay zekayı cihazlarına entegre etme konusunda ön saflarda yer alırken, önde gelen Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da bu konuda geri kalmıyor.

Son spekülasyonların aksine, OnePlus yapay zeka alanında adımlar atıyor. Kendi ülkesinde yakın zamanda yayınlanan ColorOS güncellemesi de bunun bir kanıtı olabilir.

ColorOS Yapay Zekası Samsung’a Kıyasla Şimdilik Basit Kalıyor

OnePlus 12'nin Çin'de tanıtılmasına, markanın yapay zekaya odaklanmaktan uzaklaştığına dair ince ipuçları eşlik etti. Ancak, en son ColorOS güncellemesine daha yakından bakıldığında OnePlus'ın aslında birkaç jeneratif işlevle yapay zekayı kucakladığı ortaya çıkıyor.

ColorOS güncellemesine eşlik eden yazılım değişiklik günlüğü, OnePlus'ı Samsung gibi sektör liderleriyle doğrudan rekabete sokan çeşitli yapay zekâ özelliklerini özetliyor.

Öne çıkan eklemeler arasında, otomatik olarak çağrı özetleri oluşturmak için tasarlanmış yenilikçi bir araç olan “AI Summarizer” yer alıyor. Bu özellik zaman, konum, eylemler ve diğer ilgili veriler gibi önemli bilgileri çıkararak Samsung'un “AI Live Translate Call” özelliğini yansıtıyor.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri ve kişileri etkili bir şekilde ortadan kaldıran bir görüntü düzenleme aracı olan AIGC Remover özelliği oldu. Benzer işlevler Pixel 8 ve Galaxy S24 serisi gibi cihazlarda gözlemlenmiş olsa da, OnePlus uygulaması gezinmesi daha basit olarak sunuluyor.

OnePlus'ın yapay zekâ özellikleri, Samsung ve Google'ınkiler gibi gelişmiş olmasa da kullanıcılar için önemli bir gelişim sağlıyor. Güncelleme, makale özetleri oluşturmak gibi temel bilgileri çıkartmaya yönelik bir işlev sunuyor.

Breeno Touch güncellemesi, ekran içeriklerini tanıma ve hızlı erişim sağlama yeteneğiyle fark yaratıyor. Ayrıca, telefonu etkinleştirmeden parmak izi tarayıcısına erişme ve diğer uygulamaların sensörlere erişimini kısıtlama gibi ek işlevler de bulunuyor.

Ancak, bu özellikler şu anda OnePlus'ın Çin'de kullandığı ColorOS işletim sistemiyle sınırlı olabilir. Bununla birlikte, OnePlus'ın ColorOS yerine küresel olarak OxygenOS kullaıyor. Bu, özelliklerin küresel kullanıcılar için de geçerli olabileceğini gösteriyor.