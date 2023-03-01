Samsung'a Bir Rakip Daha: OnePlus'tan Katlanabilir Telefon Geliyor!

OnePlus bugün MWC'23 etkinliğinde bu yıl içinde gün yüzüne çıkacak katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu önemli bir haber çünkü katlanabilir telefonlar konusunda sektörde hızla ilerleyen Samsung'un katlanabilir telefonlarına karşı ilk ciddi rakibin nihayet ortaya çıktığını görebiliriz.

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün yanı sıra seleflerinin çoğunun rekabeti zayıftı. Belki de yaklaşan OnePlus katlanabilir telefonu Samsung'un bu dominasyonunu alt üst edebilir. OnePlus'ın birkaç hafta önce OnePlus 11'i duyurarak portföyünü düzenlediğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha heyecan verici duyurular için kapıyı aralık bıraktığını hatırlatalım.

OnePlus'ın İlk Katlanabilir Telefonuna Dair Detaylar

"İlk katlanabilir telefonumuz OnePlus imzalı hızlı ve akıcı bir deneyime sahip olacak. Endüstriyel tasarım, mekanik teknoloji ve diğer açılardan katlanabilir formuyla yetinmeyen bir amiral gemisi telefon olmalı. Günümüzün katlanabilir pazarının zirve deneyimini hedefleyen bir cihaz piyasaya sürmek istiyoruz." diyen OnePlus COO'su ve Başkanı Kinder Liu, OnePlus'ın 2023'ün geri kalanı için planlarını açıkladı. Şüphesiz, şirket bu yıl içinde söz konusu katlanabilir cihazın eşlik edeceği bir başka geleneksel amiral gemisi telefonu, büyük olasılıkla OnePlus 11T'yi de duyurabilir.

OnePlus yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak bir süredir şirketin donanımın çoğunu kardeş şirket Oppo'dan ödünç alabileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Özellikle Oppo Find N2, OnePlus'ın katlanabilir girişimi için en olası ihtimal olarak düzenli olarak ortaya atılıyor.

Oppo Find N2, Aralık ayında Çin'de 7.1 inçlik büyük bir dâhili ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla piyasaya sürülmüştü. Oldukça iyi bir donanıma sahip ancak OnePlus'ın 2023'ün ilerleyen sürecinde katlanabilir telefonunu piyasaya süreceği göz önüne alındığında, bazı donanım iyileştirmeleri görmemiz muhtemel. En önemlisi de Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, OnePlus katlanabilir telefonu piyasaya rekabetçi bir giriş yapacak kadar büyük bir performans ve verimlilik iyileştirmesi sağlayabilir.