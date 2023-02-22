Vivo'dan Katlanabilir Telefon: X Fold 2 İlklere İmza Atabilir!

Katlanabilir akıllı telefon modelleri yavaş yavaş tüm markalara yayılmaya başlıyor. Üreticiler, katlanabilir telefon tasarımlarını daha iyi ve tasarım olarak kusursuz formlara sokmaya çalışıyor. Bu güruha şimdi Vivo da katılıyor.

Vivo'dan Katlanabilir Telefon Gelebilir

Çin merkezli Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Vivo'nun sıradaki telefon modelinin katlanabilir olduğu iddia edildi. X Fold 2 model adıyla piyasaya sürülmesi beklenen telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek gibi görünüyor.

Söylentiler doğrultusunda telefon modelinin ince bir tasarıma sahip olacak. Pil kapasitesi de serinin ilk modeline oranla 200 mAh artarak 4.800 mAh'a yükselecek. Bu da bataryanın daha güçlü ve uzun süreli kullanım deneyimi yaşatabileceğine dikkat çekiyor.

Bakıldığı zaman Galaxy Z Fold 4 model katlanabilir telefon modelin 4.400 mAh batarya karşımıza çıkıyor. Katlanabilir cihazlar arasında bir başka ilk de Vivo X Fold 2'nin 120W'luk hızlı şarj desteğiyle geleceği.

Tüm bu iddiaların doğru olup olmayacağı Barselona'da düzenlenecek olan MWC etkinliğinde netleşebilir.