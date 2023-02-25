Samsung, 2024 Yılında 6 Adet Katlanabilir Cihaz Piyasaya Sürecek

Katlanabilir telefonlar giderek daha popüler hâle geliyor ve öyle görünüyor ki yakında ana akım olacaklar. Son yıllarda birçok markanın katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdüğünü gördük ancak Samsung bu ilgi çekici kategoriye liderlik etmeye devam ediyor. Görünüşe göre Koreli şirket, 2024 yılında 6 adet katlanabilir cihaz piyasaya sürerek portföyünü daha da genişletmeyi planlıyor. Buna ek olarak, markanın önümüzdeki yıl plus modelini kaldırarak S serisi serisini yeniden düzenleyeceği de bildiriliyor.

Samsung, önümüzdeki yıl akıllı telefon ve tablet portföyünde birçok önemli değişiklik yapmayı planlıyor. Marka önümüzdeki yıl Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra ve özellikle Z Tab olmak üzere 6 katlanabilir cihazı piyasaya sürmek için bir süredir geliştirme sürecinde. Her zamanki Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip de bu yelpazeye dâhil.

İlk Katlanabilir Tableti de 2024'te Görebiliriz

Özellikle, Samsung Galaxy Z Flex'in üç katlı bir akıllı telefon olacağı, yani normal katlanabilir cihazlardan farklı olarak üç kez katlanacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak şirketin Galaxy Z Tab adlı katlanabilir bir tablet üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Katlanabilir bir tablet olacağından, nispeten daha büyük bir ekran sunmasını bekleyebiliriz.

Ek olarak Samsung'un Galaxy K serisi olarak adlandırılan yeni orta segment seri getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Yeni seri hakkında fazla bilgimiz olmasa da muhtemelen Galaxy A serisinin altında yer alacak. Ayrıca Koreli şirketin önümüzdeki yıl Galaxy S24+ modelinden vazgeçeceği ve seride yeni bir premium model piyasaya süreceği bildirildi.