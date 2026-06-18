OnePlus'tan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Belli Oldu

OnePlus bir süredir N6 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce batarya kapasitesi ve tasarımı paylaşılan model son olarak performans testlerinde görüntülendi. Peki OnePlus N6 Geekbench testlerinden kaç puan aldı? İşte merak edilen detaylar!

OnePlus N6 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus N6 kısa süre önce CPH2955 model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 788 ve çok çekirdekli testlerden ise 1.993 puan almayı başardı. Bunu biraz daha açarsak tek çekirdek akıllı telefonun uygulama açma ve arayüzde gezinme gibi basit işlemlerdeki performansını gösteriyor. Çok çekirdek ise oyun oynama, arka planda uygulama çalıştırma ve video kaydı gibi daha karmaşık işlemlerdeki performansını ifade ediyor.

OnePlus N6 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench testlerine giren prototipte MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Halihazırda OPPO A6 Pro 5G ve vivo V50 Lite 5G gibi telefonlarda da kullanılan yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da donanımın 7 nm mimarili veya daha eski işlemcilerden daha verimli çalıştığı ve aynı zamanda daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

Oyun performansında da üzmeyen Dimensity 6300 PUBG Mobile'ı 40 FPS ve Genshin Impact'i ise 30-35 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde söz konusu sonuçların iyi bir oyun deneyimi için fazlasıya yeterli olacağını söylemek mümkün.

OnePlus N6 Kaç GB RAM'le Gelecek ve Hangi Android Sürümünü Çalıştıracak?

Test sonuçlarında OnePlus N6'nın 6 GB RAM'le geleceğini görebiliyoruz. Fakat Çinli markanın lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarını da tanıtma ihtimalini unutmamak gerekiyor. Ek olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Yani ürün an itibariyla en güncel işletim sistemi sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında Çinli marka ülkemizde oldukça aktif. Hatta markanın an itibariyla OnePlus 15 gibi telefonları burada satılıyor. Bu kapsamda yeni modelin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'ye gelme ihtimali söz konusu. Ancak yine de şu an için bu konuyla ilgili bir açıklamanın olmadığını hatırlatalım.

OnePlus N6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus N6'nın 210 dolar (9.799 TL) civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde 19.853 TL'ye karşılık geliyor. Bu da orta segmente hitap eden bir akıllı telefon için gayet mantıklı bir fiyat gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus N6'nın akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Zira işlemcisi yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. 8.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı da daha önce belli olmuştu. Bu da gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir ihtiyacınızın olmayacağını gösteriyor. Kısacası kullanıcıları memnun edecke bir cihaz gibi görünüyor.