OnePlus'ın Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 8000 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus yeni bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde N6 isimli telefonun tanıtım tarihini açıklayan şirket, bu kez N6'nın batarya kapasitesini duyurdu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gere kalmayacak.

OnePlus N6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın merakla beklenen yeni telefonu N6, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon, yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu durum, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OnePlus Nord 6'da 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. OnePlus Nord CE 6'da ise 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Nord CE 6, video izlemek, ayarlar menüsünde gezinmek ve oyun oynamak gibi aktivitelerin yer aldığı bir senaryorda 14 saat 54 dakika civarı bir pil ömrü sunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus'ın yeni modeli, 15 saat civarı bir pil ömrü sunabilir. Elbette pil ömrünü etkileyen birden fazla faktör bulunuyor.

Bunlar arasında ekran teknolojisi, ekran çözünürlüğü, yenileme hızı ve işlemci gibi faktörler bulunuyor. Örneğin 3 nm bir işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Akım, transistörler arasında daha kısa bir mesafe kat ettiği için ısı olarak kaybedilen enerji minimum düzeye iniyor. Bu da doğrudan daha az pil tüketimi anlamına geliyor.

Akım daha kısa bir msafe kat ettiğinde yalnızca enerji kaybını önlemekle kalmıyor aynı zamanda telefonun diğer donanım parçalarının daha az ısınmasını da sağlanıyor. Telefonlarda sıcaklık, batarya sağlığını ve işlemci performansını etkileyebiliyor. İşlemcinin az ısınması ekran panelini ve anakart üzerindeki diğer devre elemanlarını da koruyor.

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın yeni Android telefonu N6, 30 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bu arada telefon, koyu yeşil ve açık yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan OnePlus Nord 6, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus N6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus N6'nın 211 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 773 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa 19 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü gün içinde şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. OnePlus N6'nın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sğalayacak.