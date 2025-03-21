Vivo V50 Lite 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Pazartesi günü V50 Lite 4G'yi tanıtan Vivo aradan geçen birkaç günün ardından 5G versiyonunu duyurdu. İşlemci dışında iki model arasında büyük bir fark bulunmuyor. İşlemci değişikliğinin sebebi ise 5G bağlantısını sunmak için bunu destekleyen bir işlemciye ihtiyaç duyulması.

Vivo V50 Lite 5G Özellikleri

Cihazın 4G versiyonunda Snapdragon 685'e yer veren Vivo bu modelde yani V50 Lite 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemciyi kullanıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlemci 2 adet Cortex A76 ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM seçenekleri sunan telefon depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek sunuyor. microSD kart yuvası bulunmuyor.

6.77 inç büyüklüğündeki OLED ekran 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğün yanı sıra 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındıran bu ekranın üst orta kısmındaki delik 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ediyor. V50 Lite 5G'nin 6500 mAh bataryası 90W hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 53 dakikada tam şarj olabiliyor.

Vivo bu bataryanın 5 yıllık kullanımdan sonra bile iyi durumda (en az yüzde 80 sağlık) olacağını dile getiriyor. IP65 sertifikasına sahip olan bu telefonda kulaklık girişi bulunmazken stereo hoparlörler yer alıyor.

12 GB RAM ve 512 GB depolama için Vivo V50 Lite 5G fiyatı 400 Euro olarak belirlendi. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.