OnePlus'tan 13.380 mAh Bataryalı Tablet! 16 GB RAM'i Var

Amiral gemisi tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. OnePlus, Pad 3 Pro'yu Çin'de satışa sundu. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesiyle de öne çıkıyor.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 3392 piksel

2400 x 3392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 13.380 mAh

13.380 mAh Hızlı Şarj: 67W

OnePlus Pad 3 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 3 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OnePlus Pad 2 Pro'da 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla OnePlus'ın iki Android tableti de benzer ekran özelliklerine sahip.

Hz olarak kısaltılan Hertz değeri, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Bu değer, ne kadar fazla olursa o kadar akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

OnePlus Pad 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OnePlus'ın yeni tabletinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırıyor. Battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemcinin POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edildiğini belirtelim. Bu arada Pad 2 Pro'da Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırıyor.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Pad 3 Pro'nun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Pad 2 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Bunun yanı sıra OnePlus Pad 4'te de aynı kamera çözünürlükleri bulunuyor.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

OnePlus'ın yeni tableti, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 2 Pro'da 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni tablet, Pad 2 Pro'dan daha uzun bir pil ömrü sunacak.

OnePlus Pad 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Pad 3 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 3 satılmıyor. Dolayısıyla Pad 3 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.399 yuan (30.235 TL)

4.399 yuan (30.235 TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.899 yuan (33.671 TL)

4.899 yuan (33.671 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.399 yuan (37.107 TL)

OnePlus Pad 3 Pro'nun 4 bin 399 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 30 bin 235 TL'ye denk geliyor. Tabelt Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 44 bin TL civarında olabilir. OnePlus Pad 3 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Pad 3 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işelmci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra cihazın uzun pil ömrü sunacağını da belirteyim. Böylece şarj işlemiyle sık sık uğraşmaya gerek kalmayacak.