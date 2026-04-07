9000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 165Hz Ekran ve 12 GB RAM'i Var

OnePlus, Nord 6 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Nord 6'nın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 3600 nit

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16.

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Nasıl?

OnePlus'ın yeni telefonunda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Nord 6'nın ekranı, 6,78 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 3600 nit parlaklık165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine olanak tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Nord 5'te ise 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon daha yüksek bir parlaklık ve yenileme hızı ile birlikte geliyor.

OnePlus Nord 6'nın Kamera Özellikleri Neler?

OnePlus'ın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulnuuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Serinin önceki modeli Nord 5'in arka kameralarının da aynı çözünürlüklere sahip olduğunu belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Nord 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Nord 5'te ise 6.800 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşandı.

OnePlus Nord 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda OnePlus 15 ve OnePlus Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 419 dolar (18 bin 692 TL)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 451 dolar (20 bin TL)

OnePlus Nord 6'nın 419 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 18 bin 692 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 38 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord 6'nın batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının çok akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Bu arada şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Oyun oynadığımda veya sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Nord 6'nın ise dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Kullanıcıların bu sayede powerbank bile taşımasına gerek kalmayacak.