OnePlus Nord 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar ile akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmeyen OnePlus Nord 4 şirketin İtalya'nın Milano kentinde düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Yekpare metal bir gövdeye sahip olan telefonun tüm detaylarını bir araya getirdik.

OnePlus Nord 4 Özellikleri

Nord 4'ün 6.74 inçlik Sıvı AMOLED (Fluid AMOLED) ekranı, 1240 x 2772 piksel çözünürlük ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor. 450 ppi yoğunluğa sahip olan bu ekran, 1 milyara kadar renk ve HDR10+ desteğine sahip. Ulaşabildiği maksimum parlaklık ise 2150 nit seviyesinde.

Telefon gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden alıyor. Qualcomm'un 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemcisi, 2.8 GHz'e kadar çıkabilirken, Adreno 732 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelen telefonun depolama tarafında önemli bir teknolojik fark bulunuyor. 128 GB depolama alanında UFS 3.1 teknolojisi kullanılırken, UFS 4.0 için 256 GB veya 512 GB depolamayı tercih etmek gerekiyor.

Cihazın ön kısmında 16 Megapiksel kamera yer alırken, arka tarafa geçtiğimizde OIS ve EIS desteğine sahip olan 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş kamera bizleri karşılıyor. 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz.

OnePlus Nord 4'ün dikkat çekici özelliklerinden birisi de, batarya tarafında karşımıza çıkıyor. 100W'lık şarj cihazını kullanarak 5500 mAh'lık bataryaya 30 dakikadan daha kısa bir sürede 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Tabii bunun için şarj aletini harici olarak satın almanız gerekiyor.

OnePlus pilin 1600 döngüden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacağını garanti ediyor. Bu sayede hızlı şarj konusunda endişeleri olan kullanıcıların rahatlaması hedefleniyor.

Mercurial Silver, Oasis Green ve Obsidian Midnight renk seçenekleri ile gelen telefonda kullanılan bu yeni tasarıma Nordtones adı verildi. Antenleri U şeklinde konumlandıran OnePlus telefonun arka kapağının içine küçük sütunlar ekleyerek anten boyutunu yarıya indirdirirken, sinyal amplifikasyonunu geliştirdi.

OnePlus, Nord 4'ün yapay zeka destekli orta seviye işlemciye sahip ilk uluslararası telefon olduğunu da öne sürüyor. Ses özeti, not özeti ve mobil ağlara her zamankinden daha hızlı yeniden bağlanma iddiası sunan AI Linkboost telefonun üzerinde durulan yapay zeka özellikleri arasında yer alıyor.

Kamera tarafında da yapay zekayı kullanmayı ihmal etmeyen OnePlus grup çekimlerinde insanların gözlerini yapay olarak değiştirerek kimsenin gözünü kırpmamasını sağlayan AI Groupfie özelliğini de sunuyor.

Android 14 tabanlı Oxygen OS 14.1 ile kutudan çıkan telefon, 4 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini alacak. Güvenlik güncellemeleri için ise 6 yıllık bir söz verildi. Yani bir telefonu alıp 5 - 6 yıl kullanan sınırlı sayıdaki insanlardan biriyseniz OnePlus Nord 4, 2030'a kadar desteklenecek.

OnePlus Nord 4 Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord 4'ün fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli için 499 Euro olarak belirlenirken, 16 GB RAM ve 512 GB depolama için 599 Euro fiyat etiketi bulunuyor. Avrupa'da ön siparişler açıldı ve rezervasyon yaptıranlara Nord Buds 3 Pro TWS kulaklığın hediye edileceği duyuruldu.

- OnePlus Nord 4 - 12 GB / 256 GB: 499 Euro

- OnePlus Nord 4 - 16 GB / 512 GB: 599 Euro

Hindistan pazarında 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan uygun fiyatlı bir seçenekte sunulacak. OnePlus Nord 4'ün ülkemizdeki durumunun nasıl olacağını ise şu anda bilmiyoruz.