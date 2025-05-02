OnePlus Nord 5 İçin Kritik Sızıntı! Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçen Yaz Nord 4'ü piyasaya süren OnePlus, yakında Nord 5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonla ilgili şimdiye kadar birkaç sızıntı gerçekleşmişti. Son olarak OnePlus Nord 5'in temel özellikleri ortaya çıktı. Peki cihaz, tüketicilere neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Beklenen OnePlus Nord 5 Özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgilere göre model, düz bir OLED ekranla gelecek. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Öte yandan cihaz, MediaTek imzalı Dimensity 9400e işlemciden güç alacak.

Akıllı telefonun arka tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alacakken, ön taraftaysa 16 MP çözünürlüklü özçekim kamerası bulunacak. Modelin kamera özellikleri selefi ile aynı. Fakat batarya tarafında bir iyileştirme var. Öyle ki cihaz, 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç çekecek. Şarj hızıysa 100W olacak.

Hindistan'da 30 bin Hindistan Rupisi (355 dolar) fiyatla satışa sunulması beklenen OnePlus Nord 5, yakın zamanda tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.