Küçük Ama Güçlü: Devasa Bataryalı OnePlus 13T Tanıtıldı!

OnePlus, bugün ana vatanı Çin'de OnePlus 13T modelini tanıttı. Uzun bir süredir sızıntılarıyla mobil dünyanın gündeminden düşmeyen model, kompakt ama güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. İşte OnePlus 13T teknik özellikleri ve fiyatı!

OnePlus 13T Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus 13T özelliklerine baktığımızda 6.32 inç boyutunda FHD+ LTPO AMOLED ekranla geldiğini görüyoruz. Bu ekran, 2640 x 1216 piksel çözünürlük, 460 PPI, 120 Hz yenileme hızı ve 2400 nit tepe parlaklık sunuyor.

Sabah Puslu Gri, Pembe ve Bulut Mürekkebi Siyahı renk seçenekleri bulunan cihaz, metal çerçeveye sahip. Telefonun kalbindeyse Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Model, bu yonga seti sayesinde AnTuTu performans testinde 3 milyonun üzerinde bir skor elde etti. Bu, küçük ekranlı modeller arasında bir ilk.

Bununla birlikte kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkıyor. 6260 mAh kapasiteli batarya, 80W hızlı şarj ile uzun süreli kullanım sunuyorken, Glacier Soğutma Sistemi sayesinde yüksek güç harcayan oyunlarda bile 120fps performans sergileyebiliyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50MP Sony LYT700 ana kamera ve 50MP 2x telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafındaysa 32MP çözünürlükte özçekim kamerası mevcut.

OnePlus 13T teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.32 inç, FHD+ çözünürlük, LTPO AMOLED, 2640 x 1216 piksel çözünürlük, 460 PPI, 120 Hz yenileme hızı, 2400 nit tepe parlaklık

Tasarım: Metal çerçeve, düz ekran, ultra ince çerçeveler

Renk Seçenekleri: Sabah Puslu Gri, Pembe, Bulut Mürekkebi Siyahı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Batarya: 6260 mAh

Şarj Desteği: 80W hızlı şarj

Soğutma Sistemi: Glacier Soğutma Sistemi (120fps oyun desteği)

Arka Kamera (Ana): 50 MP Sony LYT700

Arka Kamera (Telefoto): 50 MP, 2x optik zoom

Ön Kamera: 32 MP

OnePlus 13T fiyat listesi şu şekilde sıralandı;

OnePlus 13T 12 GB RAM + 256 GB: 2 bin 899 Çin yuanı (400 dolar)

2 bin 899 Çin yuanı (400 dolar) OnePlus 13T 16 GB RAM + 1 TB: 3 bin 999 Çin yuanı (550 dolar)

Modelin küresel olarak satışa sunulacağı tarih ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus 13T özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.