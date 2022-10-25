OnePlus Nord N300 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber OnePlus Nord N300 özellikleri ve fiyatı belli oldu. OnePlus tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu batarya kapasitesi ve fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

OnePlus Nord N300 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,56 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 810

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Yazılım: Android 13 tabanlı OxygenOS 13

Fiyatı: 228 dolar

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Nord N300 isimli akıllı telefon modeli, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1612 piksel çözünürlük sunuyor. Şık tasarıma sahip olan telefonda IPS LCD ekran paneli yer alıyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden alan telefonda Mali-G57 MC2 GPU'su bulunuyor. 4 GB RAM'e sahip olan telefonda 64 GB depolama alanı mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihaz 33W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. OnePlus Nord N300 modelinin ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzle birlikte gelen telefon 228 dolar fiyat etiketine sahip. Aktarılan bilgilere göre öz konusu model, 3 Kasım tarihinde yalnızca T-Mobile ve Metro by T-Mobile üzerinden satışa sunulacak. Cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

OnePlus tarafından üretilen Nord N300 adlı yeni telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.