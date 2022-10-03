OnePlus Nord Watch Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda OnePlus Nord Watch özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, OnePlus tarafından geliştirilen akıllı saat modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Uzun batarya ömrüyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaza dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

OnePlus Nord Watch Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,78 inç

Ekran Paneli: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Ekran Çözünürlüğü: 368 x 448 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Bağlantı: Bluetooth 5.2

Batarya: 230 mAh

Fiyatı: 60 dolar

OnePlus, uygun fiyatlı yapısı ve uzun pil süresiyle dikkat çeken Nord Watch isimli akıllı saat modelini tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım ile beraber akıllı saatte yer alan donanım bileşenlerinin yanı sıra fiyat da belli oldu. Hindistan'da satışa sunulan akıllı saat modelinin fiyatı 60 dolar olarak belirlendi.

1,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 368 x 448 piksel çözünürlük ve 60Hz tazeleme hızı sunuyor. Dikdörtgen şeklinde tasarıma sahip AMOLED ekranda 326 PPI piksel yoğunluğu ve 500 nit parlaklık yer alıyor.

Bluetooth 5.2 desteğinin yer aldığı akıllı saat modelinde GPS bulunmuyor. Batarya performansıyla dikkat çeken Nord Watch'ta 230 mAh batarya kapasitesi mevcut. Yüzde 70,7 ekran gövde oranına sahip olan OnePlus Nord Watch, standart kullanımda 10 güne kadar, düşük güç modunda ise 30 güne kadar kullanım sunuyor.

105 adet spor moduna sahip olan akıllı saatte IP68 sertifikası mevcut. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz üzerinden kalp atış hızı, uyku ve SpO2 takibi yapılabiliyor.

OnePlus'ın akıllı saat modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nord Watch başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.