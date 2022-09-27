Google, Pixel Watch Ekranını Küçültüyor Gibi Görünüyor

Geçen hafta Google, Pixel Watch'ın tasarımını tüm açılardan gösteren kısa bir video paylaştı. Birçok kişi akıllı saatin oldukça hoş göründüğünü düşünürken, Reddit'teki birkaç kişi büyük çerçeveleri hakkında yorum yaptı.

Google'ın yayınladığı yeni videoda ise boyut tartışmaları ortaya çıktı. Bu, Pixel Watch'ın muhtemelen çok kalın çerçevelere ve bilgi görüntülemek için sınırlı ekrana sahip olduğuna dair söylentilere yol açtı. Garip bir şekilde Google, Tayvan'da aynı teaser videosunun farklı bir versiyonunu gösteriyor gibi görünüyor.

Google Ekran Boyutunu Değiştiriyor Olabilir

Droid Life tarafından bildirildiği üzere bir Reddit kullanıcısı Google Tayvan'ın YouTube kanalında aynı Pixel Watch videosunu gördü. Video dün yayınlandı ve önceki klipte gördüğümüzden nispeten daha küçük çerçeveler gösteriyor. Droid Life ekibi ayrıca iki videoda gösterilen Pixel Watch'un çerçeve boyutundaki bariz farkı ortaya çıkarmak için karşılaştırmalı bir GIF oluşturdu.

Açıkçası Google, Pixel Watch'taki çerçevelerin daha küçük görünmesi için yeni reklamı düzenlemiş olabilir veya önceki tanıtımlarda hataya gidilmiş olma ihtimali de var. Bu değişikliğin gerçek nedenini tam olarak belirlemek imkânsız. Sanırım Pixel Watch 6 Ekim'de tanıtıldığında öğreneceğiz.