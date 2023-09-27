OnePlus Pad Go'nun Özellikleri Ortaya Çıktı: Tablet Sektörü Kızışıyor!

OnePlus Pad Go'nun lansmanı 6 Ekim'de gerçekleşecek ve geçtiğimiz hafta tasarımı ortaya çıkan tabletin şimdi de temel özellikleriyavaş yavaş ortaya çıkıyor.

X'te (eski adıyla Twitter) ortaya çıkan yeni bir sızıntı, cihazın işlemcisi, pili ve kameraları hakkında daha önce bilinmeyen tüm önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

OnePlus Pad Go Teknik Özellikleri (Söylenti)

Sızıntının kaynağına göre OnePlus Pad Go'nun OPD2305 ve OPD2304 gibi iki model numarası var. Bunların cihazın yalnızca Wi-Fi ve hücresel sürümleriyle ilişkili olduğu söyleniyor, yani herhangi bir alternatif varyant beklenmiyor.

Sızıntı, tabletin 8 GB RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı sunacağını iddia ediyor. Tablet, Helio G99 işlemci (MT6789 model numarası) ve 8.000 mAh pil ile gelecek. İlginç bir şekilde Hindistan'da aynı tarihte piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Tab A9'un da aynı işlemciye sahip olacağı söyleniyor.

OnePlus Pad Go, USB 2.0 standardını sunacak olan USB-C üzerinden şarjı destekleyecek. Tabletin ön tarafında 8MP bir kamera, arka panelinde ise yine 8MP bir kamera yer alacak.

Şirket, OnePlus Pad Go'nun 2.4K çözünürlüğü ve 7:5 en boy oranını destekleyen 11.35 inç LCD panele sahip olacağını daha önce doğrulamıştı. Ayrıca Dolby Atmos destekli dört hoparlöre sahip olacak. Cihazın ayrıca OxygenOS 13.2 tabanlı Android 13 ile geleceği belirtiliyor.

Peki siz tablet piyasasında adından söz ettirmek isteyen OnePlus'ın yeni tableti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.