OnePlus'ın Gizemli Tableti Ortaya Çıktı! Oyunlarda Yağ Gibi Akacak

OnePlus’ın global pazara yönelik yeni bir tablet üzerinde çalıştığı iddia edildi. Henüz modelin ismi paylaşılmasa da cihazın amiral gemisi seviyesinde performans sunacağı söyleniyor. Son gelişmeler ise cihazın temel özelliklerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus'ın Yeni Tableti Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Güvenilir sektör kaynakları OnePlus'ın yeni tabletinin Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacağını iddia etti. Söz konusu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm tabanlı diğer yongalardan daha hızlı çalıştığı, daha az güç tükettiği ve daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir.

Bu işlemci halihazırda OPPO Pad Mini gibi üst seviye tabletlerde kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'i ve Zenless Zone Zero'yu 50-60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil oyunları en ufak bir sorun çıkarmadan akıcı bir şekilde oynatacak bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus'ın Yeni Tabletinin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 8.8 inç boyutlarında ve 144Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Yüksek yenileme hızları oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde etmenize imkan sağlıyor. Bunun dışında OLED paneli de LCD'ye kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri ise daha canlı bir şekilde gösterebiliyor.

OnePlus'ın Yeni Tabletinin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 13 megapiksellik bir arka kamera bulunacak. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bu da tabletlerin ana odağının kamera olmadığını düşündüğümüzde bizleri çok fazla şaşırtmadı. Yani cihaz daha çok basit fotoğraf çekimleri için kullanılabilecek diyebiliriz.

OnePlus'ın Yeni Tabletinin Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Tablette 67W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh seviyelerinde bir batarya karşımıza çıkacak. Pilin 8.000 mAh kapasitesinde olması gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağını gösteriyor. Öte yandan 67W desteği ise pilin hızlı bir şekilde şarj olacağı anlamına geliyor.

OnePlus'ın Yeni Tableti Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'tan şu ana dek yeni tabletin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat son sızıntılara göre ürün bu yılın sonlarına doğru kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bununla birlikte OnePlus ülkemizde aktif bir marka olsa da şirketin tabletlerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan cihazın Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

OnePlus'ın Yeni Tableti Ne Kadardan Satılacak?

Hatırlanacağı üzere nisan ayında piyasaya çıkan OnePlus Pad 4 600 euro (31.920 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahipti. Yeni modelin işlemci ve batarya gibi detaylarda Pad 4'ten daha düşük seviyede olacağını düşündüğümüzde 500 euro (26.600 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

OnePlus’ın yeni tableti genel özellikleri itibariyle beni tatmin etti. Zaten özelliklerine bir göz attığımda, nisan ayında çıkış yapan OPPO Pad Mini’ye fazlasıyla benzediğini görebiliyorum. Bunu dikkate alarak yeni modelin OPPO Pad Mini’nin global pazarlar için yeniden markalanmış bir sürümü olmasını bekliyorum.