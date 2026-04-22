12 GB RAM'li Android Tablet Tanıtıldı! 8.000 mAh Batarya ve Dahası

OPPO, Pad Mini isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1680 x 2520 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1600 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 67W

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi daha önce OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. OPPO Pad 5'te ise Dimensity 9400+ yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler?

Pad Mini, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1680 x 2520 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hıız ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

OLED, siyahları derin siyah olarak gsöteriyor. Böylece film izlerken karanlık sahnelerde grileşme problemiyle karşılaşılmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renkler sunuyor. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

OPPO Pad Mini'nin Bataryası Kaç mAh?

Pad Mini, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde ise tablet kısa sürede şarj olacak. Pad 5'te ise 10.420 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Mini'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.199 yuan (21 bin TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (23 bin TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 3.999 yuan (26 bin TL)

OPPO Pad Mini'nin 3 bin 199 yuan olan başlangıç ücreti, 21 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. OPPO Pad Mini'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Pad Mini'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilriim. Bu arada AMOLED ekranda tablet kullanmanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebbei ise renklerin çok canlı olması.

Benim için bir tablette işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Pad Mini'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.