Zenless Zone Zero ile aksiyon dolu bir maceraya atılın. Şimdi indirin ve şehirde hayatta kalın!

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

miHoYo tarafından geliştirilen Zenless Zone Zero, modern bir şehirde geçen aksiyon dolu bir oyun. Oyuncular gizemli bir felaketten kurtulan nadir insanlardan biri olarak, tehlikeli bölgelerde hayatta kalmaya ve zorluklarla yüzleşmeye çalışırlar. Oyun farklı karakterlerle çeşitli dövüş stilleri sunarken oyunculara hem solo hem de çok oyunculu modlarda heyecan verici deneyimler yaşatır. Zengin hikayesi ve çarpıcı görselleriyle dikkat çeken Zenless Zone Zero, aksiyon severlerin mutlaka denemesi gereken bir yapım.

Genshin Impact ve Honkai Star Rail gibi popüler gacha oyunları ile bilinen miHoYo Zenless Zone Zero ile farklı bir şeyler denemek istiyor. Bu oyun şehirde geçiyor. Şehir ruhu ve atmosferi hem karakterlerimize hem de oynanışa etki etmiş. Genshin Impact ve Honkai Star Rail gibi oyunlara ilginiz varsa Zenless Zone Zero’ya da muhakkak bir göz atın.

Zenless Zone Zero İndir

Zenless Zone Zero indirerek fütüristik şehirde hayatta kalma mücadelesine katılın!

Zenless Zone Zero Sistem Gereksinimleri