OnePlus İçin Yolun Sonu Gelinmiş Olabilir: Akıllı Telefon Devi Türkiye'den Çekilecek mi?

OnePlus için yolun sonuna gelinmiş olabilir. 2013'ten bu yana faaliyet gösteren ve Android dünyasının en köklü markalarından biri haline gelen şirket, çarpıcı bir iddiayla gündemde. Bloomberg'den Mark Gurman'ın, şirket içinden isimsiz bir yetkiliye dayandırdığı habere göre OnePlus, küresel faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Buna göre şirket, gelecek hafta itibariyle ABD ve Avrupa gibi pazarlardaki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracak ve 2027 yılına kadar Türkiye dahil Çin dışındaki hiçbir ülkede varlık göstermeyecek.

OnePlus İçin Yolun Sonu mu Geliyor?

OnePlus'ın küresel operasyonlarını küçültme planının arkasında şirketin bağlı olduğu yapının yeniden düzenlenmesi olduğu belirtiliyor. Bildiğiniz üzere OnePlus bağımsız bir şirket değil. OPPO, realme, vivo ve iQOO gibi şirketleri de barındıran BBK Electronics'in bir parçası.

BBK'nın OnePlus'un geleceği hakkında nasıl bir planı olduğu belli değil. Ancak bu süreç boyunca OnePlus faaliyet gösterdiği çoğu pazardan çekilecek. Bazı pazarlarda ise kardeş şirketi OPPO üzerinden varlığını sürdürecek. İsmini açıklamak istemeyen şirket içinden bir kaynağa göre OnePlus, ilk olarak ABD ve Avrupa'daki operasyonlarını sonlandırmaya hazırlanıyor.

Haber doğruysa bu süreç önümüzdeki haftalarda başlayacak. Daha uzun vadeli planda ise OnePlus, Çin dışındaki tüm pazarlardan çıkılması planlanıyor. Bu sürecin 2027'de tamamlanması bekleniyor. Peki OnePlus Türkiye'den çekilecek mi?

OnePlus Türkiye'den Çekilecek mi?

OnePlus'ın Türkiye'deki geleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca OnePlus'ın planlamasında Türkiye, Avrupa bölgesinde mi yoksa Orta Doğu mu bunu da bilmiyoruz. Ancak Gurman'ın kaynakları doğruysa şirketin Türkiye faaliyetlerini devam ettirmesi pek olası görünmüyor.

OnePlus, şu an Türkiye'de dört farklı modelle varlığını sürdürüyor. Bu modeller OnePlus 15, OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus Nord 6. Ne yazık ki iddialar doğruysa bu modellerin arasına yenisi eklenmeyecek. Hatta mevcut modeller bile muhtemleen stokların tükenmesinin ardından satın alınamaz hale gelecek.

Elbette ki daime bir ithalatçının şirketin ülkemizdeki resmi distribütörü olma ihtimali mevcut. Ya da kim bilir şirketin çekilme iddiaları doğru değildir. Sonuçta bu bu konuyla ilgili ilk iddia değil.

OnePlus Neden Bu Noktaya Geldi?

OnePlus, 2013 yılında piyasaya çıktığında akıllı telefon sektöründe farklı bir yaklaşım benimsemişti. Şirket, rakip amiral gemisi telefonlarla yarışabilecek donanımları daha uygun fiyatlarla sunarak kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Özellikle ilk dönem modelleri teknoloji toplulukları arasında büyük ilgi gördü.

"Amiral gemisi katili" olarak anılan OnePlus telefonları, güçlü işlemcileri, temiz Android deneyimi ve agresif fiyat politikasıyla öne çıktı. Ancak yıllar içerisinde akıllı telefon pazarı önemli ölçüde değişti. Xiaomi, Samsung, Google ve Apple gibi markalar arasındaki rekabetin artması, OnePlus'ın eski dönemlerdeki farklı konumunu korumasını zorlaştırdı.

Bunun yanında OnePlus ile Oppo arasındaki bağ da giderek güçlendi. İki marka donanım, yazılım ve üretim süreçlerinde daha fazla ortak noktaya sahip olmaya başladı. Bu durum, OnePlus'ın bağımsız bir marka olarak küresel pazardaki rolüyle ilgili soru işaretleri oluşturdu.