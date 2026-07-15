Xiaomi Hiçbir Yenilik Getirmeyen Android 17 Güncellemesini Yayınladı!

Xiaomi merakla beklenen Android 17 güncellemesiyle ilgili beklenen haber nihayet geldi. Çinli marka kısa bir süre önce Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümünü kullanıma sundu. Peki güncellemeyi alan ilk modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!

Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 Güncellemesini Alan İlk Xiaomi Modelleri Hangileri?

Xiaomi'nin ilk etapta sınırlı sayıda model için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesini yayınladığı belirtiliyor. Bu kapsamda Xiaomi 17, 17 Ultra ve 15T Pro yamayı alan ilk modeller oldu. Tabii dağıtım süreci sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Marka çok yakında uyumlu diğer cihazları için de yeni sürümü kullanıma sunacak.

Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Android 17 gibi büyük bir güncelleme geldiğinde genel olarak beklentiler de yüksek oluyor. Ancak şu ana dek ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS 3.3 devasa yenilikler getirmiyor. Bunu biraz daha açarsak yeni sürüm, uyumlu telefonları Android 17'ye taşıyarak aslında sadece bir altyapı hazırlığı yapıyor. İddialara göre kullanıcıların beklediği asıl büyük değişiklikler önümüzdeki ay yayınlanacak HyperOS 4 ile gelecek.

Buna ek olarak HyperOS 3.3 sistemi optimize eden ve güvenlik açıklarını ortadan kaldıran Haziran 2026 yamasını beraberinde getiriyor. Maalesef beklenen büyük özelliklerin şimdilik gelmemesi Xiaomi kullanıcılarında hayal kırıklığına neden olabilir. Ancak şu anda kullanıcıların HyperOS 4'ü beklemekten başka çaresi yok gibi görünüyor.

HyperOS 4 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?

Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi

Redmi K Pad

Redmi K60 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi Turbo 3

POCO

Poco Pad X1

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco Pad M1

Poco C85 5G

Poco C85 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 4G

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco C71

Poco X7 Pro

Poco M7 5G

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Editörün Yorumu

Sizlere aktarmak için bu haberi gördüğümde ben de ilk etapta Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesinin büyük yeniliklerle geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonrasında bunun HyperOS 4 için bir hazırlık güncellemesi olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Bu yama sadece telefonunuzu Android 17'ye geçirecek ve Haziran 2026 yamasını yükleyecek diyebilirim.