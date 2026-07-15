Xiaomi Hiçbir Yenilik Getirmeyen Android 17 Güncellemesini Yayınladı!
Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği haber geldi. Marka kısa bir süre önce Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesini kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi merakla beklenen Android 17 güncellemesiyle ilgili beklenen haber nihayet geldi.
- Çinli marka kısa bir süre önce Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümünü kullanıma sundu.
- Bu güncelleme cihazları Android 17'ye geçirmesine rağmen devasa yenilikler getirmiyor. Kaynaklara göre asıl büyük değişiklik önümüzdeki ay çıkacak HyperOS 4 ile gelecek.
Xiaomi merakla beklenen Android 17 güncellemesiyle ilgili beklenen haber nihayet geldi. Çinli marka kısa bir süre önce Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümünü kullanıma sundu. Peki güncellemeyi alan ilk modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!
Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 Güncellemesini Alan İlk Xiaomi Modelleri Hangileri?
Xiaomi'nin ilk etapta sınırlı sayıda model için Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesini yayınladığı belirtiliyor. Bu kapsamda Xiaomi 17, 17 Ultra ve 15T Pro yamayı alan ilk modeller oldu. Tabii dağıtım süreci sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Marka çok yakında uyumlu diğer cihazları için de yeni sürümü kullanıma sunacak.
Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 Güncellemesi Neler Sunuyor?
Android 17 gibi büyük bir güncelleme geldiğinde genel olarak beklentiler de yüksek oluyor. Ancak şu ana dek ortaya çıkan bilgilere göre HyperOS 3.3 devasa yenilikler getirmiyor. Bunu biraz daha açarsak yeni sürüm, uyumlu telefonları Android 17'ye taşıyarak aslında sadece bir altyapı hazırlığı yapıyor. İddialara göre kullanıcıların beklediği asıl büyük değişiklikler önümüzdeki ay yayınlanacak HyperOS 4 ile gelecek.
Buna ek olarak HyperOS 3.3 sistemi optimize eden ve güvenlik açıklarını ortadan kaldıran Haziran 2026 yamasını beraberinde getiriyor. Maalesef beklenen büyük özelliklerin şimdilik gelmemesi Xiaomi kullanıcılarında hayal kırıklığına neden olabilir. Ancak şu anda kullanıcıların HyperOS 4'ü beklemekten başka çaresi yok gibi görünüyor.
HyperOS 4 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?
Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
POCO
- Poco Pad X1
- Poco M8 5G
- Poco M8 Pro 5G
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco Pad M1
- Poco C85 5G
- Poco C85 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 4G
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco C71
- Poco X7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
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Editörün Yorumu
Sizlere aktarmak için bu haberi gördüğümde ben de ilk etapta Android 17 Tabanlı HyperOS 3.3 güncellemesinin büyük yeniliklerle geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonrasında bunun HyperOS 4 için bir hazırlık güncellemesi olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Bu yama sadece telefonunuzu Android 17'ye geçirecek ve Haziran 2026 yamasını yükleyecek diyebilirim.